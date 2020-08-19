Нур-Султан, , 13:08 — REGNUM Уменьшения размера штрафа за нарушение масочного режима в Казахстане не планируется. Об этом сообщили 19 августа в министерстве юстиции республики.

В минюсте сообщили, что действующие штрафные санкции за нарушение санитарных норм актуальных — их изменение не рассматривается никакими государственными органами.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа уполномоченный по защите прав предпринимателей в Казахстане Рустам Журсунов заявил, что штраф для физических лиц за нарушение масочного режима планируется снизить с 30 месячных расчетных показателей (МРП) до одного МРП.

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