Астрахань, , 13:06 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 19 августа подтвержден 61 летальный случай среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последние сутки была подтверждена одна смерть пациента с коронавирусом.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были 4444 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.

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