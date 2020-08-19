Астрахань, , 13:04 — REGNUM В Астраханской области 19 августа подтверждено 30 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 5294 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 610 человек.

Выздоровели 4444 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 61 человек скончался.

Под амбулаторным наблюдением находятся 2889 человек, 14 тыс. 531 человек снят с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 1,03.

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