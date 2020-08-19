Хасавюрт, Дагестан, , 13:04 — REGNUM В Дагестане стал фигурантом уголовного дела о разбое 17-летний житель города Хасавюрта. Молодой человек проник в чужое домовладение и, нанеся побои 16-летнему юноше, похитил его телефон. Инцидент произошел 25 июля 2020 года, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установлено в ходе предварительных следственных действий, злоумышленник залез в дом через оконную решетку. Увидев в помещении 16-летнего проживающего там парня, он напал на него с кулаками.

Подросток получил перелом челюсти, а его обидчик в это время скрылся с места происшествия, прихватив с собой мобильный телефон. Стоимость мобильника составляла всего шесть тысяч рублей. Но вместе с остальными обстоятельствами преступления он может дорого обойтись несовершеннолетнему разбойнику.