Вологда, , 13:04 — REGNUM В новом учебном году ученики школ смогут приходить на занятия без школьной формы. Её ношение будет необязательным. Об этом заявил мэр города Сергей Воропанов.

Школьная форма Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он пояснил, что власти планируют начать работу городских образовательных учреждений в штатном режиме и в традиционной очной форме, однако «никто не может спрогнозировать ситуацию с распространением коронавируса на месяц вперёд».

«Поэтому мы приняли решение о том, что школьная форма в новом учебном году необязательна», — подчеркнул градоначальник.

При этом мэр добавил, что при посещении учебных заведений школьникам по-прежнему необходимо будет придерживаться делового стиля в одежде.

«Но, если вы еще не приобрели форму детям, делать этого не надо. Вопросы о том, какая одежда подойдет, можно задать классным руководителям», — пояснил Сергей Воропанов.

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По его словам, в ближайшее время все школы Вологды будут оповещены о том, что в новом учебном году форма будет необязательной.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу рекрутингового агентства Superjob.ru, в России треть родителей учеников 1−4 классов (33%) не покупает школьную форму, ожидая новостей, пойдут ли дети 1 сентября в школу или будут учиться дистанционно. Также не покупают форму для школьников 28% родителей учеников 5—9 классов и 17% родителей 10−11 классов. На прошлогоднюю форму надеются 10−12% родителей.

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