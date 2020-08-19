Санкт-Петербург, , 13:10 — REGNUM Более ста новых троллейбусов поступят до конца 2020 года в распоряжение петербургского «Горэлектротранса». Среди них будут и машины повышенной вместимости. Об этом сообщил 19 августа губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время посещения единственного в мире совмещенного трамвайно-троллейбусного парка на Гражданском проспекте.

Троллейбус в Петербурге Electrotrans.spb.ru

В Петербурге уже появились новые троллейбусы типа «Адмирал». Всего будет получено 87 троллейбусов этой модели. Кроме того, Горэлектротранс получит 20 сочлененных троллейбусов «Vitovt Max II».

«Впервые за 7 лет город приобретает так называемые «гармошки». Они могут взять на борт больше 150 человек — почти как трамвай», — отметил губернатор.

Продолжится использование инновационных троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Такие троллейбусы-электробусы уже работают на восьми маршрутах, их количество увеличится.

Однако, вместе с закупкой подвижного состава, необходимо развивать и инфраструктуру троллейбусного движения.

«Кроме закупки и обновления подвижного состава требуется реконструкция и ремонт инфраструктуры — электрических сетей и трамвайных рельсов», — подчеркнул Александр Беглов, которого цитирует пресс-служба Смольного.

Напомним, с 13 июля «Горэлектротранс» Петербурга возобновил работу ещё шести маршрутов трамваев и троллейбусов в разных частях города, приостановленную из-за пандемии. Остаются временно закрытыми: трамвай №56, троллейбусы №№ 33 и 42.

Читайте ранее в этом сюжете: Все коммерческие маршруты вернутся на улицы Петербурга 10 августа