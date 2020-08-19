Кемерово, , 13:02 — REGNUM В Кемеровской области более 6 тысяч семей получили сертификаты на материнский капитал при рождении первенца. Об этом и сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.

Кузьма Петров-Водкин. Мать 2. 1913

Напомним, что семьи, в которых первенец рожден (либо усыновлен), начиная с 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал в размере 466 617 рублей.

«Сегодня в Кемеровской области зарегистрировано 6 326 владельцев сертификатов, выданных за рождение первого ребёнка», — уточнили в ПФР.

Всего в регионе в настоящее время выдано 204 072 сертификата на материнский (семейный) капитал.