Белгород, 19 августа 2020, 13:05 — REGNUM Строительство новой главной канализационной станции идёт полным ходом в Белгороде. Объект, который повысит надёжность водоотведения всего города, планируют сдать уже в конце 2020 года, сообщили 19 августа в пресс-службе мэрии.
На стройплощадке вырыт котлован станции до проектной отметки, выполнены работы по монтажу силовых трансформаторов и оборудованию. Строители приступили к устройству наружных сетей канализации.
На строительство объекта привлечено порядка 270 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.