Белгород, , 13:05 — REGNUM Строительство новой главной канализационной станции идёт полным ходом в Белгороде. Объект, который повысит надёжность водоотведения всего города, планируют сдать уже в конце 2020 года, сообщили 19 августа в пресс-службе мэрии.

На стройплощадке вырыт котлован станции до проектной отметки, выполнены работы по монтажу силовых трансформаторов и оборудованию. Строители приступили к устройству наружных сетей канализации.

«Это важнейший объект инфраструктуры города. Износ старой уже 100%. Работы планируется закончить к концу года», — сказал мэр Юрий Галдун.

На строительство объекта привлечено порядка 270 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.