Екатеринбург, , 13:00 — REGNUM Кинотеатры Свердловской области могут открыть 25 августа 2020 года, заявил и. о. губернатора Алексей Орлов.

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как передаёт «ЕАН», чиновник сказал, что проблему обсудят 24 августа. Ранее этот вопрос подняли на совещании оперштаба Свердловской области. Решение будет зависеть от динамики заболеваемости COVID-19.

«Конечно, речь не идет о полной заполняемости залов, думаю, это будет 50 процентов», — уточнил Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители кинотеатров написал открытое письмо властям с требованием разрешить работу учреждений.

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