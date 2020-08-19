Курск, , 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 13 августа женщину оперировали в Горшеченской центральной районной больнице. В ходе процедуры её сердце остановилось, а реанимация не дала результатов. Врачи констатировали смерть пациентки и отправили её в морг — а утром обнаружили, что она пришла в сознание.

Женщину отправили в Курскую областную больницу, где она находилась в стабильно тяжёлом состоянии. В Горшеченской ЦРБ проверки организовали областные чиновники и Следственный комитет.

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