Стокгольм, , 13:16 — REGNUM Согласно данным Периоперационного регистра Швеции, летом «операционная мощность» системы здравоохранения страны снизилась почти на 20%. Вследствие пандемии коронавирусной инфекции многие операции были отменены и перенесены на неопределенный срок. Сейчас очередь из нуждающихся в хирургическом вмешательстве пациентов продолжает увеличиваться. Об этом 19 августа сообщила новостное агентство.

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«До наступления осени у нас будут большие проблемы. Еще до лета в нашем листе ожидания числилось 185 000 человек, и он продолжает расти», — заявил заместитель главы Периоперационного регистра Швеции Гуннар Энлунд.

Последствия пандемии коронавируса ощущаются в очередях за медицинской помощью по всей территории Швеции. Этим летом очереди в медицинских учреждениях продолжали расти, в то время как количество прооперированных граждан сократилось на 20% по сравнению с прошлым годом. Энлунд подчеркнул, что проведение отложенных на сентябрь-ноябрь операций, скорее всего, придется растянуть еще на три месяца.