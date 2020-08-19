Стокгольм, , 13:12 — REGNUM Прошло два года, с тех пор как изменение климата побудило Грету Тунберг начать одиночную забастовку в школе. В своем интервью британской газете The Guardian она заявила, что за этот период ничего не изменилось, так как мировое сообщество потратило это время за, так и не приняв необходимых мер в связи с климатическим кризисом.

Грета Тунберг

Забастовка Тунберг вдохновила мировое движение, и 20 августа шведская экоактивистка и другие школьники, вышедшие на забастовку, встретятся с канцлером Германии Ангелой Меркель. На этой встрече подростки намерены потребовать прекращения всех инвестиций и субсидий, касающихся добычи ископаемых видов топлива.

«Оглядываясь назад, много всего произошло. Многие миллионы людей вышли на улицы… и 28 ноября 2019 года Европейский парламент объявил чрезвычайную ситуацию в области климата и окружающей среды», — заявила Тунберг вместе другими экоактивистами Луизой Нойбауэр, Ануной де Вевер и Аделаидой Шарлье журналистам The Guardian.

«Но за эти последние два года в мире также было выброшено более 80 миллиардов тонн CO2. Мы были свидетелями непрерывных стихийных бедствий, происходящих по всему миру. Было потеряно много жизней и средств к существованию, и это только начало», — добавила Тунберг.

Она считает, что все «мы потеряли два года из-за бездействия по вопросам климата».