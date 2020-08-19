Грозный, , 12:48 — REGNUM В Чечне число заразившихся коронавирусной инфекцией остается самым низким в Северо-Кавказском федеральном округе. По данным федерального оперативного штаба на 19 августа, этот показатель в республике составил 2205 человек. В регионе также отмечены одни из самых низких в России темпы прироста числа новых пациентов с коронавирусом — 0,4%.

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Ежедневно с Чечне выявляют не более пяти-шести новых носителей вируса. Число выздоравливающих растет почти в два раза быстрее. За минувшие сутки выписаны 11 пациентов, а новых случаев заражения зарегистрировано всего пять.

При этом на лечении в настоящее время остаются 670 человек. Всего за все время пандемии избавились от болезни 1498 пациентов. Скончались от COVID-19 37 человек. В августе было зафиксировано пять случаев смертельного исхода.