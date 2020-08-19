Уфа, , 13:03 — REGNUM Заведующей терапевтическим отделением поликлиники № 52 г. Уфы вменяют нарушение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения при пандемии коронавируса. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба Кировского районного суда города.

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По предварительной версии, медицинский работник проявил халатное отношение при выдаче пациенту, который прибыл из Таджикистана и находился в обсерваторе «Радуга», справки об отрицательном тесте на коронавирус. После получение данной справки, пациент вернулся домой в Нефтекамск и вышел на работу в медицинское учреждение. А поскольку результаты его теста были положительными, то создались условия для распространения инфекции.

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Данное дело будет рассмотрено в суде 27 августа 2020 года.

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