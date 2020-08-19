Сеул, , 12:52 — REGNUM В вооруженных силах (ВС) Южной Кореи выявили еще два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые угрозы — трансляция»

По их словам, положительный результат на коронавирус представители сухопутных войск получили после посещения религиозных учреждений.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах Южной Кореи увеличилось до 90. 78 человек вылечены и выписаны из больницы. В изоляции находятся более 3500 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 297 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев заражения в стране увеличилось до 16 058.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили почти 300 случаев заражения SARS-CoV-2