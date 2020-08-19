Москва, , 12:47 — REGNUM К 2022 году в Москве достроят развязки на пересечении Юго-Восточной хорды (ЮВХ) и Волгоградского проспекта. Об этом сообщается на официальном портале комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Работы ведутся на участке от улицы Грайвороновская до Шоссейной улицы, включая транспортную развязку на пересечении с Волгоградским проспектом, напомнил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Сейчас там начинаются буровые работы, строители приступают к перекладке инженерных коммуникаций», — сказал Загрутдинов.

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