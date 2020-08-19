Стокгольм, , 12:59 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Швеции, связанная с развитием пандемии коронавирусной инфекции, по-прежнему серьезная, и пройдет некоторое время, прежде чем жизнь вернется в нормальное русло. А если ситуация ухудшится, в старших классах средней школы, возможно, придется снова вернуться к дистанционному обучению. Об основных тезисах пресс-конференции министра образования Швеции Анны Экстрём 19 августа сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Главной новостью пресс-конференции стал тот факт, что Экстрём не исключила возврата к домашнему обучению в случаю ухудшения эпидемиологической ситуации в стране: «Может быть, придется вернуться к дистанционному обучению».

Со своей стороны министр Экстрём отметила, что решение Швеции не зарывать школы основано на том факте, что дети не являются движущей силой пандемии.

«Чем младше ребенок, тем легче у него симптомы. К тому же по сравнению с представителями других профессий персонал дошкольных учреждений и школ не был диагностирован с COVID-19 по большей части», — завила Экстрём.

Министр также призвала администрации школ проявлять гибкость в вопросах обучении, чтобы уменьшить распространение коронавирусной инфекции. Она отметила, что такие мероприятия, как, например, родительские собрания можно вообще отменить, а школам следует подумать над организацией пространства таким образом, чтобы избежать скопления людей и минимизировать физические контакты учеников.