Тюмень, , 12:35 — REGNUM В Тюменской области количество детей в школьных классах сокращать не будут. Потому что это невозможно, сообщил директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер.

Напомним, согласно требованиям Роспотребнадзора по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, количество детей в классах должно определяться из расчета не менее 2,5 кв. м на одного обучающегося.

«Сокращать число учеников в классах Роспотребнадзор принципиально не требует. Будет плавающее расписание. Дети будут приходить в школу в разное время. В гардеробах у каждого класса будет своя зона. Учиться каждый класс будет в одном помещении. График питания в столовых также будет плавающим», — пояснил Алексей Райдер.

Уроки физкультуры в первой учебной четверти в тюменских школах будут проводиться на свежем воздухе, добавил Райдер.

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