Екатеринбург, , 12:29 — REGNUM Прокуратура Екатеринбурга начала проверку информации о потопе, произошедшего на улице Шефской. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловской облпрокуратуры.

Надзорное ведомство внесло представление главе города Александру Высокинскому с требованием устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения. Мэрия, считают в прокуратуре, не приняла своевременные меры для ликвидации последствий потопа.

В ходе проверки будет выяснено, почему произошёл инцидент и насколько качественно проходили ремонтные работы на улице.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной потопа на улице Шефской стали заваленные грунтом колодцы, сообщали ранее в мэрии.

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