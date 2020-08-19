Ставрополь, , 12:21 — REGNUM На XI Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук» стартовала третья смена. Она называется «Мастерская сообществ» и, как и прежние две, проводится в режиме онлайн, сообщили 19 августа в пресс-центре форума.

Участниками третьей смены стали 1154 человека из числа молодежного актива, представителей этнических советов, органов власти и организаций, занимающиеся вопросами в сфере межнациональных отношений.

В ходе третьей смены ее участникам предложат для обсуждения темы по четырем направлениям, в том числе касающиеся туризма и сервиса, развитию сообществ СКФО, национальной политики и государственного управления. В ходе онлайн-работы будут организованы встречи с известными политическими и общественными деятелями, представителями шоу-бизнеса, ведущими работодателями и партнерами форума.

Как сообщало ИА REGNUM, 11-й молодежный форум «Машук» начал свою работу 10 августа. В 2020 году он проходит в онлайн-режиме из-за угрозы коронавируса. Участниками форума стали почти 4000 человек.

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