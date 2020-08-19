Воронеж, , 12:21 — REGNUM Число выявленных случаев заболевания бешенством у животных в Воронеже и в Воронежской области за семь месяцев 2020 года оказалось в два раза ниже, чем в 2019 году. Данные опубликовало региональное управление Роспотребнадзора 19 августа.

Так, в январе — июле 2020 года зарегистрировано девять случаев лабораторно подтвержденного бешенства животных в четырёх районах области и в Воронеже. За тот же период 2019 года было подтверждено 18 случаев в 13 районах области. Больше всего случаев бешенства в этом году выявлено среди кошек, также подтверждено по два случая у лисиц и у собак. За семь месяцев к медикам за антирабической помощью с укусами, оцарапываниями, ослюнениями обратились 3292 жителей региона — это на 18,2% меньше, чем годом ранее. В зоонозных очагах бешенства от укусов животных пострадали 25 человек.

В Роспотребнадзоре напомнили, что при заболеваемости бешенством летальность составляет 100% и единственным средством защиты от него является своевременная вакцинация.