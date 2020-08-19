Тбилиси, , 12:27 — REGNUM Шесть неправительственных организаций призвали власти Грузии оказать помощь врачам в Абхазии для лечения пациентов с COVID-19. Обращение было 18 августа опубликовано на сайте грузинского подразделения Центра обучения и мониторинга прав человека (EMC).

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В тексте обращения указывается на то, что в минздраве Абхазии заявили о нехватке медицинского персонала в «ковидном» госпитале, и призвали волонтеров помочь врачам. По мнению общественников, если Тбилиси примет конструктивные шаги, то это поможет улучшить отношения между жителями двух стран.

«Открытая поддержка местного населения в кризисной ситуации станет важным и историческим шагом на пути к примирению и укреплению доверия», — говорится в обращении.

Общественники отметили, что помощь Абхазии нужно согласовать с «тамошними властями». Это могут быть гуманитарные поставки, организация лечения абхазских граждан в Грузии или отправка грузинских врачей в соседнюю страну.

Напомним, в Абхазии с конца июля наблюдается рост темпов распространения коронавируса. При необходимости пациентов с COVID-19 отправляют на лечение в больницу в Сочи.

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