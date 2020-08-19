Красноярск, , 12:19 — REGNUM За последние сутки в Красноярском крае коронавирус был выявлен у 115 человек, сообщили ИА REGNUM 19 августа в краевом оперштабе.

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За всё время в регионе выявили 15 517 носителей коронируса. Выздоровели ещё 65 человек. Всего в списке выздоровевших в регионе значатся 65 фамилий.

За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались шесть пациентов с коронавирусом, за весь период — 398.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае случаи заражения коронавирусом регистрировались во всех территориях.

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