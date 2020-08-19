Тюмень, , 12:16 — REGNUM В Тюменской области по желанию родителей ребёнок школьного возраста может начать учебный год дома. Об этом сообщил 19 августа на брифинге директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер.

«Уровень тревожности по коронавирусу у родителей разный. Конечно, очная форма обучения несёт риски множественных контактов с другими детьми. У родителей есть право выбора формата обучения для своего ребёнка. Если они опасаются за здоровье детей и членов семьи, могут написать заявление о том, чтобы ребёнку создали условия для надомного обучения», — сообщил Алексей Райдер.

Ребёнок будет проходить учебный материал дистанционно, путём подключения к прямой трансляции из класса, уточнил Райдер.

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