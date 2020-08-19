Тюмень, 19 августа 2020, 12:16 — REGNUM В Тюменской области по желанию родителей ребёнок школьного возраста может начать учебный год дома. Об этом сообщил 19 августа на брифинге директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер.
Ребёнок будет проходить учебный материал дистанционно, путём подключения к прямой трансляции из класса, уточнил Райдер.
Читайте ранее в этом сюжете: Школьные линейки 1 сентября в Тюменской области пройдут в усечённом формате
Читайте развитие сюжета: Численность учеников в классах тюменских школ остаётся прежней