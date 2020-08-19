Москва, , 12:15 — REGNUM В московском театре «Содружество актёров Таганки» проходит церемония прощания с актёром и депутатом Мосгордумы Николаем Губенко.

Гроб с телом Губенко установлен на сцене в окружении цветов и венков: от президента России, администрации президента, Союза театральных деятелей и московских театров.

Как сообщало ИА REGNUM, народный артист РСФСР, актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и политик Николай Николаевич Губенко скончался 16 августа в Москве в возрасте 78 лет.

Ранее соболезнования семье Губенко выразили президент страны Владимир Путин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр культуры России Ольга Любимова и другие.

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