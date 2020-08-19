Кемерово, , 12:13 — REGNUM В Кемеровской области у 21 пациентки акушерского профиля выявлен COVID-19. Об этом сообщила главный областной специалист акушер-гинеколог Ирина Ушакова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Она напомнила, что в начале пандемии считалось, что дети, рождённые от заражённых коронавирусом матерей, рождаются стерильными. Но потом стали регистрироваться случаи рождения инфицированных младенцев.

«В Кузбассе ситуация по коронавирусной инфекции среди рожениц и родильниц до начала лета была стабильной, случаев заражения среди будущих мам не фиксировалось вообще. По состоянию на сегодняшний день — 21 пациентка акушерского профиля (из них 16 беременных, пять родильниц) инфицирована COVID-19. К счастью, все они переносят болезнь в легкой бессимптомной форме. Женщины получают адекватное лечение в изолированных боксах инфекционных госпиталей и акушерских стационаров. Из 21 инфицированной 18 уже выздоровели и выписаны», — уточнила Ушакова.

Она подчеркнула, что COVID-19, как и другие виды инфекций, опасен для беременных женщин, так как в связи со снижением иммунитета они являются наиболее чувствительной категорией населения.