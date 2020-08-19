Иваново, , 12:10 — REGNUM От 25 до 30 стационарных пневмоний выявляют ежесуточно в Ивановской области, сообщили 19 августа в департаменте здравоохранения региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

Значительная доля выявляемых пневмоний является COVID-пневмониями, уточнили в департаменте. При этом специалисты подчеркивают — существенных всплесков в течение последних двух недель не отмечается.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Ивановской области выявили 33 пациента с коронавирусом, при этом в 22 случаях заражение подтвердилось при обследовании пациентов с ОРВИ и пневмонией.