Ставрополь, , 12:08 — REGNUM В Ставропольском крае ежедневно умирают от осложнений, вызванных коронавирусом, до трех человек. Только за август число смертей выросло до 47, а общее количество случаев летального исхода от COVID-19 достигло 203. Такие данные приводит 19 августа федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По числу выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией край уже обогнал Дагестан, долгое время остававшийся антилидером в Северо-Кавказском федеральном округе. Всего на Ставрополье было выявлено 10 480 носителей вируса. Прирост новых заболевших вырос до 135 человек.

Выздоровели за все время пандемии 6993 из них. За минувшие сутки тех, кто победил болезнь, стало больше сразу на 90 человек.

По данным управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, ежедневно выполняется более 3600 тестов на коронавирус. Общее число иследований превысило уже 340 тысяч.