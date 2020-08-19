Москва, , 12:07 — REGNUM В Москве не ожидается второй волны распространения коронавируса, поэтому предпосылок для ввода ограничений в столице нет. Об этом сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов, передаёт 19 августа телеграм-канал комплекса экономической политики столицы «Экономика Москвы».

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По информации канала, второй волны самоизоляции не будет, поэтому никаких предпосылок к повторному вводу режима ограничений для экономики в Москве нет.

Ефимов, информирует канал, отметил стабильную ситуацию в городе с количеством заболевших и с количеством коек в медучреждениях, из чего следует, что «никаких предпосылок для повторного закрытия предприятий и сферы услуг нет».

Вице-мэр уточнил, что московская мэрия не разрабатывает планов по введению каких-либо ограничений.