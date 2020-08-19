Москва, , 12:07 — REGNUM Большинство автомобилистов в России (88%) не готовы использовать велосипед как основной вид транспорта. Выразили готовность лишь 12%, приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

Велосипед Andrew Dressel

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Главные причины неготовности ездить на велосипеде по делам — отсутствие велосипеда (37%), неприспособленность города (20%) и отсутствие велопарковок, негде хранить (16%).

Также автомобилисты считают, что ездить ежедневно по городу на велосипеде слишком опасно (16%), медленно (13%), некомфортно из-за непогоды (11%), отнимает много сил (7%), не позволяет здоровье (4%).

Опрос проводился в феврале-марте 2020 года. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет в 53 регионах России. Статпогрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, почти на четверть выросло число жителей Москвы, готовых ездить на работу на велосипеде.

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