Иваново, , 12:03 — REGNUM 33 носителя коронавируса выявили на территории Ивановской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе.

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«Из новых случаев: 22 человека обследованы с ОРВИ и пневмониями, девять человек — по контакту с ранее заболевшими, два человека прибыли в регион из Магаданской области», — уточнили в оперштабе.

Всего в регионе положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 6974 человек, 5734 выздоровели, 112 пациентов скончались.