Москва, , 12:02 — REGNUM Свои соболезнования в связи с уходом из жизни народного артиста РСФСР, зампредседателя Мосгордумы Николая Губенко выразил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Телеграмма соответствующего содержания 19 августа обнародована на сайте российского правительства.

«Николай Николаевич прожил интересную жизнь, был уникальным человеком, талантливым, многогранным», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в нем указывается, что в течение многих лет артист совмещал свою деятельность в театре с деятельностью общественной, депутатской.

«Возглавляя театр «Содружество актеров Таганки», он оставался верен традициям знаменитой труппы, радовал зрителей замечательными постановками», — также отмечается в сообщении.

При этом подчеркивается, что артист проявил себя в партийной работе в качестве настоящего профессионала, делая все для того, чтобы улучшить жизнь людей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 16 августа стало известно, что народный артист РСФСР Николай Губенко скончался на 79-м году жизни, прощание с ним состоится в театре «Содружество актеров Таганки», главой которого он являлся.