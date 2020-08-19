Великий Новгород, , 11:56 — REGNUM Как сообщили 19 августа в оперативном штабе по Новгородской области, за минувшие сутки в регионе выявили еще 22 случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на два случая больше, чем было днем ранее.

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Из новых суточных случаев 13 зафиксировано в Великом Новгороде, по три случая — в Новгородском и Боровичском районах, по одному случаю — в Пестовском, Чудовском и Шимском районах Новгородской области.

С учетом новых данных, общее число заражений в регионе достигло 4092 случаев за всё время пандемии. В регионе переболели и выздоровели 3255 человек, в том числе 26 пациентов выписаны за последние сутки. Количество летальных исходов не изменилось. Под наблюдением медиков остаются 2825 жителей региона.

Напомним, с 18 августа в регионе смягчены ограничения, действующие на период пандемии.

Как сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области, 20 августа Новгородский академический театр драмы им. Ф.М. Достоевского впервые после начала пандемии даст спектакль «Одиночество на двоих» в Валдайском кино-концертном зале «Мечта», а 21 августа — в Маловишерском районном доме культуры «Светлана», сообщили в министерстве культуры региона.

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