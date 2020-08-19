Челябинск, , 11:54 — REGNUM В Советском районе Челябинска коммунальная организация заплатит штраф за срыв сроков возобновления подачи горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что в рамках первого этапа опрессовок часть населения оставалась без горячей воды дольше нормативных 14 суток. Причиной стали повреждения на сетях. Под долгим отключением оказались 11 многоквартирных домов, в том числе и организации.

Прокурор возбудил в отношении АО «УСТЭК-Челябинск» административное дело. Юрлицо оштрафовано на пять тысяч рублей. Главе ресурсоснабжающей организации, кроме того, внесли представление об устранении нарушений закона.