Токио, , 11:52 — REGNUM Император Нарухито и его семья отменили запланированный летний отдых за пределами Токио, чтобы предотвратить распространение коронавируса, сообщает информационное агентство Kyodo.

Поскольку обычно многие люди собираются вдоль дороги, чтобы посмотреть, как проезжают император, императрица Масако и их дочь принцесса Айко, было принято решение отменить традиционную летнюю поездку.

Каждый год императорская семья посещает свои виллы, расположенные в префектурах Тотиги и Сидзуока.

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