Тюмень, , 11:44 — REGNUM По материальному оснащению школ Тюменской области в плане санитарной защиты от коронавирусной инфекции все вопросы уже решены. Об этом сообщил 19 августа на брифинге директор регионального департамента образования Алексей Райдер.

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Как будет организован режим школьников, покажут первые две недели обучения в новых санитарных условиях. Предусмотрено плавающее расписание, будут пересмотрены графики перемен и посещения школьных столовых.

«Мы формируем сейчас запасы и дезинфицирующих средств, и защитных средств для педагогов и персонала школ. Учебные учреждения на все входы обеспечены бесконтактными термометрами. По материальному оснащению школ в плане санитарной защиты все вопросы уже решены», — отметил Алексей Райдер.