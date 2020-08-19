Москва, , 11:41 — REGNUM Актер Никита Высоцкий выступил в суде по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщает 19 августа ИА REGNUM.

Сын известного советского артиста Владимира Высоцкого дал характеристику своему другу. «Человек очень разносторонний, одаренный, верующий, добрый, импульсивный и эмоциональный», — сказал актер.

Высоцкий заявил, что СМИ неверно представили образ Ефремова. По его словам, артист участвует в благотворительности и помогает финансово малознакомым людям.

Актер призвал не представлять подсудимого как «мажора, которому все позволено». Высоцкий добавил, что артист готов поддержать и помочь родственникам, но встретил непонимание с их стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа в Пресненском суде Москвы проходит очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова.

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