Волгоград, , 11:37 — REGNUM Сотрудник МЧС, старший инструктор по вождению пожарной машины скончался в городской клинической больнице скорой медицинской помощи №25 в Волгограде. Спасатель пострадал во время взрыва газовой заправки 10 августа 2020 года в Тракторозаводском районе города, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

За жизнь мужчины медики боролись больше недели. Он вместе с тремя коллегами пострадал во время взрыва на газовой заправке и был госпитализирован в реанимацию. Спасатель скончался 18 августа, ему было 42 года, поступил на службу в МЧС в 2003 году. В управлении МЧС пообещали оказать всестороннюю помощь и поддержку семье погибшего сотрудника.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Всего пострадали 13 человек.