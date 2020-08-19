Кызыл, , 11:33 — REGNUM В Туве в этом году планируется за счёт федеральных средств привить от гриппа не менее 60% местных жителей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, вакцины должны начать поступать уже в конце августа.

Право на бесплатные вакцины имеют дети, беременные женщины, пожилые граждане старше 60 лет, медики, учителя, студенты, работники ЖКХ. Кроме того, в связи с сохраняющейся угрозой коронавируса власти республики настоятельно рекомендовали работодателям за свой счёт обеспечить вакцинацию работников.

«Здесь высокая ответственность возложена на руководителей предприятий и организаций», — отметили в минздраве.

Как отмечается, в настоящее время число случаев ОРВИ в республике находится на уровне неэпидемического распространения заболеваемости. За минувшую неделю зарегистрировано 745 больных.

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