Новосибирск, , 11:31 — REGNUM Особенностями нового учебного года в Новосибирской области станут индивидуальные решения по организации учебного процесса в школах, специальные расписания занятий, исключающие контакты между классами, обеспечение всех учебных заведений антисептиками. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве области.

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По словам заместителя губернатора региона Сергея Нелюбова, в этом году ситуация с подготовкой к новому учебному году — особенная.

«Министерством образования Новосибирской области разработаны и направлены в муниципальные образования методические рекомендации по организации образовательного процесса в текущих условиях. Хочу особо подчеркнуть, что в каждой образовательной организации будут приниматься индивидуальные решения с учётом мнения родителей и педагогического сообщества. Общего решения быть не может», — сказал Нелюбов.

Заместитель министра образования области Юрий Савостьянов отметил, что в настоящее время проведены межведомственные комиссионные обследования образовательных учреждений, все они приняты к работе.