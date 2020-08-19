Ростов-на-Дону, , 11:29 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки скончались пять пациентов с подтверждённым результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 19 августа.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались три женщины от 80 до 83 лет и двое мужчин в возрасте 71 года и 89 лет. Все пациенты с COVID-19 страдали рядом хронических заболеваний.

Общее число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом достигло 298 человек.