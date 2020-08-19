Оренбург, , 11:18 — REGNUM В Оренбургской области в настоящее время осуществляется поставка современного компьютерного оборудования в 88 школ и 13 колледжей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минобре региона.

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» школы и колледжи получат компьютеры, интерактивные панели и многофункциональные устройства. Все это учреждения смогут применять как на уроках, так и во время внеурочной деятельности. Современное оборудование поможет усовершенствовать образовательный процесс.

«Цифровая образовательная среда» позволяет в традиционной классно-урочной системе с применением возможностей электронного обучения, дистанционных образовательных технологий использовать электронные информационные и образовательные ресурсы и тем самым повысить IT-компетенции у обучающихся не только городских образовательных организаций, но и из самых отдаленных районов Оренбуржья», — отметил глава министерства образования Алексей Пахомов.