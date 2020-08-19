Курахский район, , 11:17 — REGNUM В Дагестане произошла трагедия в одном из сел Курахского района. Сын в ходе ссоры убил своего отца. Возбуждено уголовное дело об убийстве, 17-летний подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте, сообщили 19 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установлено в ходе предварительного следствия, вечером 17 августа молодой человек несколько раз ударил своего отца молотком и топором, в результате чего тот скончался.

«Подозреваемый на почве возникших личных неприязненных отношений, нанес множество ударов молотком и топором в область головы и шеи своему 64-летнему отцу. От причиненных телесных повреждений потерпевший скончался на месте», — говорится в сообщении СКР.

Какие причины послужили совершению такого зверского убийства, предстоит выяснить следствию.