Уфа, , 11:15 — REGNUM Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2020» начал свою работу в Башкирии. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба правительства республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, сабантуй, программа которого рассчитана на два дня, стартовал 19 августа в Сибае. На нем собрались сотни участников, а организаторами являются правительство Башкирии и Агентство стратегических инициатив.

По словам первого заместителя премьер-министра правительства республики Андрея Назарова, очень важно, что Инвсетсабантуй проходит в Сибае, поскольку в этот район необходимо привлечь дополнительные производства и инвестиции.

Он также отметил, что по результатам форума будут сформированы решения, которые позволят Сибаю стать полноценным центром Зауралья.

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