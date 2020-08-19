Реутов, Московская область, , 11:13 — REGNUM Школы подмосковного Реутова готовят к учебному году с учётом новых требований к санитарно-эпидемиологической безопасности. Об этом ИА REGNUM 19 августа сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

Отмечается, что с подготовкой к организации образовательного процесса ознакомились депутаты Совета депутатов Реутова, члены и сторонники партии «Единая Россия», а также представители родительских комитетов. Согласно новым требованиям, школьникам и педагогам будут измерять температуру при входе в здание. Помимо этого, в школах наносят специальную разметку, которая поможет соблюдать социальное дистанцирование. Учителя будут носить маски при индивидуальной̆ работе с детьми, остальные сотрудники — на постоянной основе, в течение рабочего дня. Что касается учащихся, то они могут носить маски по желанию.

«Важно, чтобы дети были здоровы, учились и общались в безопасных условиях. Мы лично убедились в том, что школы готовы к приему учеников и безопасной работе учителей и персонала», — подчеркнул депутат Совета депутатов Реутова Дмитрий Глабай.

По его словам, во время проверки был проведён анализ архитектурной доступности школы для маломобильных групп населения. Инспекция показала, что в школах города созданы необходимые условия для детей и взрослых с ограниченными возможностями.

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