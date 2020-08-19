Майкоп, , 11:06 — REGNUM В Адыгее завершено расследование уголовного дела о гибели женщины, причиной смерти которой стало падение на неё остановочного павильона. В трагедии обвиняют предпринимателя, который установил данную конструкцию, сообщили 19 августа в пресс-службе Следственного комитета.

Напомним, в результате ураганного ветра, который бушевал над городом Майкопом 17 июня 2020 года, на остановке общественного транспорта по улице Чкалова обрушился металлический павильон. Под ним оказалась 78-летняя пенсионерка, которая скончалась от полученных травм на месте происшествия.

Также получила тяжкие телесные повреждения 21-летняя девушка, легкие повреждения были причинены ребенку. Их госпитализировали и оказали медицинскую помощь.

В ходе следствия было установлено, что монтаж павильона был выполнен в 2016 году без проектирования и без фундамента, что повлекло его обрушение. Выполнял работы по договору подряда местный предприниматель. Ему и предъявлено обвинение. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.