Пермь, , 11:06 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 19 августа, зафиксировано три летальных исхода пациентов с COVID-19, сообщает краевой минздрав.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным ведомства, два человека умерли от новой коронавирусной инфекции. Причиной смерти третьего пациента медики называют сопутствующее заболевание. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 314 случаев смерти пациентов с COVID-19: 192 — от коронавирусной инфекции, 122 — от сопутствующих заболеваний.

Напомним, в Прикамье выявлено 7 172 носителя SARS-CoV-2. Выздоровели 5 038 пациентов. Продолжают лечение в стационарах 476 человек.

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