Москва, , 11:03 — REGNUM Вопрос о возвращении чартерных авиарейсов из России Египет пока не стоит. Регулярные рейсы запланированы на конец октября, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Если вопрос о возобновлении полетов на курорты Египта снова поднимется, то аэропорты Хургады и Шарм-Эль-Шейха ждет проверка. В графике Минтранса РФ такая командировка не запланирована.

Регулярные авиарейсы из Москвы возобновятся только с 25 октября 2020 года. В Каир полетят самолеты авиакомпании «Аэрофлот».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Египта рассчитывают на восстановление авиационного сообщения с Россией, прерванного из-за пандемии коронавируса, в ближайшее время.

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