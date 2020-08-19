Ульяновск, , 11:03 — REGNUM В Ульяновской области за сутки выявлен 91 носитель коронавируса, новых летальных исходов нет. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

По информации на 19 августа, в Ульяновской области с начала пандемии лабораторно подтверждено 11 025 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 91.

Выздоровели в настоящее время 7880 человек, то есть почти 71,5% от общего числа подтверждённых случаев заражения. Из них за последние сутки выписаны 73 человека. Лечение продолжают 3072 пациента с коронавирусом.

Новых летальных исходов нет, всего умерли 73 пациента с COVID-19.

Отметим, что фельдшер подстанции №2 Ульяновской областной клинической станции скорой медицинской помощи Наталья Храмова награждена почётной грамотой Следственного комитета России. Правоохранители отметили «образцовое исполнение трудовых обязанностей, гражданского долга, активную общественную деятельность, личный вклад в противодействие распространению коронавирусной инфекции». С апреля она выполнила более 200 выездов, в том числе к пациентам с выставленным или предварительным диагнозом COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области коронавирус заподозрили ещё у 91 человека