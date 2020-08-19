Аргаяш, Челябинская область, , 11:02 — REGNUM В Аргаяшском районе Челябинской области суд признал запрещёнными сведения о схемах ухода от налогов, размещённых на некоторых интернет-сайтах. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Наличие сайта подтвердилось в ходе прокурорской проверки. Прокурор района направил в суд целых 13 исковых административных заявлений с требованием признать эту информацию запрещённой.

Суд удовлетворил эти требования. Копии уже вступивших в силу решений переданы в Роскомнадзор.