Аргаяш, Челябинская область, 19 августа 2020, 11:02 — REGNUM В Аргаяшском районе Челябинской области суд признал запрещёнными сведения о схемах ухода от налогов, размещённых на некоторых интернет-сайтах. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Наличие сайта подтвердилось в ходе прокурорской проверки. Прокурор района направил в суд целых 13 исковых административных заявлений с требованием признать эту информацию запрещённой.
Суд удовлетворил эти требования. Копии уже вступивших в силу решений переданы в Роскомнадзор.